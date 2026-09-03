El Tío Pepe les muestra a los influencers durante la experiencia 24/7 el duro trabajo que harán en La Granja VIP Segunda Temporada

Mientras los influencers recorrían los espacios, El Tío Pepe les explicó algunos de los trabajos que forman parte de la experiencia en la granja. De esta manera, pudieron tener un primer acercamiento a las actividades que deberán realizar quienes ingresen oficialmente a la competencia. La explicación también permitió mostrar una de las características que distinguirán a La Granja VIP 2 de otros realities: aquí los participantes no solamente tendrán que enfrentarse a la convivencia y a las estrategias propias de una competencia, sino también trabajar para sacar adelante las tareas de la granja.

