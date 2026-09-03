La Granja VIP Segunda Temporada sorprende a los influencers con un regalo especial durante la experiencia 24/7

A pocos días del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, la emoción por conocer todos los detalles de la nueva temporada ya comenzó a sentirse fuera de la competencia. Durante el 24/7 especial con influencers, los invitados tuvieron una pequeña sorpresa en la sala de la casa que los hizo emocionarse todavía más por lo que está por comenzar.

Influencers reciben regalo especial durante el 24/7 de La Granja VIP 2

Mientras se encontraban reunidos en el jardín, los influencers descubrieron que la producción les había preparado un regalo especial que se encontraba en el sillón de la sala. Se trataba de una hoodie con el logo de TV Azteca y una cachucha, detalles que recibieron con entusiasmo mientras recorrían y conocían por primera vez algunos de los espacios de la casa.

La reacción fue de emoción entre los invitados, quienes no dudaron en hacer unboxing de sus regalos y disfrutar del momento. La sorpresa se convirtió así en uno de los primeros recuerdos de esta experiencia previa al estreno de La Granja VIP 2.

La Granja VIP Segunda Temporada sorprende a influencers con un regalo durante la experiencia 24/7|La Granja VIP

Así fue su primer acercamiento a la casa en la experiencia 24/7

Más allá del regalo, uno de los momentos que más llamó la atención fue la emoción de los influencers al encontrarse dentro de la casa que próximamente recibirá a los participantes de la segunda temporada.

El 24/7 especial permite que los seguidores del reality conozcan algunos detalles del espacio antes de que los famosos comiencen oficialmente su aventura. Para los influencers, estar dentro de la casa también significó tener un primer vistazo a los lugares donde se desarrollarán algunas de las dinámicas que marcarán esta temporada.

Con la hoodie, la playera, el termo y la cachucha como recuerdo de esta experiencia, los invitados continuaron disfrutando de su visita mientras aumentaba la expectativa por conocer qué sucederá cuando los participantes finalmente lleguen a La Granja VIP 2.

La segunda temporada está cada vez más cerca y, mientras los famosos se preparan para comenzar la competencia, estos primeros momentos ya están calentando motores entre los seguidores del programa.

