Exatlón México 2024
Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Azules bajo presión y Rojos decididos a cambiar la historia

La comodidad vuelve a ser el gran premio y ambos equipos saben que un error puede cambiarlo todo.

Exatlón México

En la Batalla por La Villa 360 de Exatlón México, el Equipo Azul reconoce que el exceso de confianza podría jugarle en contra y sabe que necesita una victoria pese a las adversidades, mientras El Equipo Rojo asume que llegó el momento de cambiar el tablero, elevar la intensidad y salir con determinación total para conquistar la comodidad que puede marcar un antes y un después en la competencia.

Exatlón México Exatlón 2026

