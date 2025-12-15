Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Azules bajo presión y Rojos decididos a cambiar la historia

En la Batalla por La Villa 360 de Exatlón México, el Equipo Azul reconoce que el exceso de confianza podría jugarle en contra y sabe que necesita una victoria pese a las adversidades, mientras El Equipo Rojo asume que llegó el momento de cambiar el tablero, elevar la intensidad y salir con determinación total para conquistar la comodidad que puede marcar un antes y un después en la competencia.