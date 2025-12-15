Exatlón México | Programa Completo | Ventajas, tensión y una Villa 360 que puede cambiarlo todo
Una noche donde cada punto pesa, la estrategia se vuelve clave y la comodidad puede definir el rumbo de la semana.
Exatlón México vive un programa decisivo en el que las rachas se ponen a prueba, las estrategias salen a la superficie y la lucha por ventajas y La Villa 360 eleva la tensión al máximo, con Azules obligados a mantener el control pese a la presión y unos Rojos decididos a romper el tablero y recuperar terreno en una noche donde ningún error es pequeño y cada victoria puede marcar el destino de la competencia.