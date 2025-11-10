Ellos son los participantes que quedan en La Granja VIP HOY 10 de noviembre, tras eliminación de Jawy

Jawy Méndez fue el más reciente eliminado de La Granja VIP después de haber sido superado en votos por el resto de los nominados. Así, se convirtió en el cuarto expulsado del reality show y son 11 los participantes que todavía contenderán para llegar a la final.

Cabe destacar que hubo una segunda salida del programa este domingo 9 de noviembre; sin embargo, correspondió a una decisión personal. Lolita Cortés externó que prefería abandonar el programa por motivos relacionados con su salud mental y, de esa manera, ellos son quienes contenderán las siguientes semanas:



Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

La Bea

Eleazar Gómez

Lis Vega

Kike Mayagoitia

Manola Diez

César Doroteo ‘Teo’

Alberto del Río ‘El Patrón’

Kim Shantal

Alfredo Adame

En un recuento de lo que fue la eliminación de Jawy destacó el hecho de que Eleazar Gómez fue quien lo traicionó después de haber ganado el poder de hacerlo en la competencia; y de ahí derivó su estancia en el cuadro de nominación.

En ese momento el exnovio de Manelyk González no lo tomó para nada bien, por lo que habrá que esperar hasta hoy a las 9:00 PM para que emita su Legado.

¿Quiénes son los otros eliminados de La Granja VIP?

Hasta el momento la competencia ha cambiado de tendencia; mientras que la primera semana ciertos personajes recibían más apoyo, hoy la balanza se ha inclinado hacia otros granjeros. Carolina Ross fue la primera eliminada, Sandra Itzel la segunda, Omahi el tercero y ahora el ex Acapulco Shore.

Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP

La dinámica para mantener a tu favorito dentro de la contienda es muy sencilla. Solo tienes que entrar a la página lagranjavip.tv/vota y asegurarte de que el granjero por el que quieres votar aparezca allí. Recuerda que tienes que votar por quien desees salvar y tienes hasta 10 votos diarios. Además, puedes hacerlo todos los días.