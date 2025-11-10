¡OFICIAL!: Ya tenemos al CUARTO ELIMINADO de La Granja VIP, ¿quién fue? Entérate

Hoy domingo 09 de noviembre se llevó a cabo la quinta gala de La Granja VIP, donde además de conocer a los peones quienes se dedicarán a hacer los trabajos más fuertes durante la semana, conocimos al CUARTO ELIMINADO de La Granja VIP, quién resultó ser nada más y nada menos que Jawy Méndez.

Recordemos que Jawy llegó al cuadro de los nominados después de que Eleazar Gómez decidiera TRAICIONARLO el viernes pasado. Eleazar habría estado nominado después de La Asamblea, y las cosas se tornaron rápidamente a su favor el jueves de salvación, pues logró ganarle a sus demás compañeros nominados.

Así Eleazar Gómez además de ser salvado se ganó el poder de traicionar a otro granjero de la siguiente forma: sacó a Manola Díez de la posición de nominada, y metió en su lugar a Jawy Méndez, quien ahora tuvo que abandonar las instalaciones de La Granja VIP.

Cuando Jawy Méndez fue traicionado no lo tomó muy bien, y recordemos que le dijo a Eleazar Gómez que se había ganado un enemigo en el juego, y que no sabía lo que estaba haciendo.

¿Quiénes han sido TODOS los eliminados de La Granja VIP?

De primer eliminada hasta el momento tenemos a los siguientes granjeros que tuvieron que despedirse de La Granja VIP:



Carolina Ross Sandra Itzel Omahi Jawy Méndez

Sin embargo también tuvimos a una granjera quien decidió ABANDONAR La Granja VIP este domingo 9 de noviembre: Lola Cortés, quien debido a problemas de salud mental decidió por su propia cuenta NO CONTINUAR con su camino dentro del reality show.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

Las votaciones para salvar a tu favorito se abrirán el miércoles al terminar el día de La Asamblea.