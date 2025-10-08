La Granja VIP TikTok EN VIVO | Entran los primeros 16 granjeros este 8 de octubre; sigue la cobertura en tiempo real
La Granja VIP abre sus puertas para los 16 creadores de contenido quienes vivirán 24 horas la experiencia de los granjeros, en el nuevo reality de TV Azteca.
No te pierdas la cobertura EN VIVO de La Granja VIP TikTok, donde podrás ver por primera vez el interior de La Granja y donde 16 creadores de contenido vivirán la experiencia que tendrán las celebridades una vez iniciado el reality show el próximo 12 de octubre.
La Granja VIP TikTok En Vivo
¡Por fin podemos ver el interior de La Granja VIP!
Los primeros creadores de contenido entraron a La Granja VIP, y con ellos pudimos descubrir las primeras imágenes del interior de La Granja, el cual tiene una amplia cocina, comedor, sala y lo que más impresionó a los tiktokers: un espacio de gimnasio.
La Granja VIP TikTok DA INICIO
Nuestra host digital Mallezaa ya está lista para recibir a los 16 creadores de contenido, la primera en entrar fue nada más y nada menos que Leslie Gallardo, influencer que ya estuvo presente en otro reality show: MasterChef Celebrity Generaciones.
¿Quiénes son los 16 creadores de TikTok que entran a La Granja VIP?
Los 16 creadores de contenido que entran a La Granja VIP son:
1. Erika Fernández
2. Leslie Gallardo
3. Quique Galdeano
4. Fernando Lozada
5. Antonio Betancourt
6. El Sajat
7. Dani Virgen
8. Rebeca Mendiola
9. Axel Armijo
10. Alee López
11. Ángel Monroy
12. Caín Guzmán
13. Mariana Alexandra
14. Soli Boli
15. Dulce Vargas
16. Soy Eduardo Bates