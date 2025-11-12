ES OFICIAL: ella es el GRANJERA que DORMIRÁ CON KIKE MAYAGOITIA, El Capataz. ¿Se llevarán bien?

Si hubiera que definir cuál es el rol más deseado de la semana en La Granja VIP, además del título de El Capataz, sería su Invitado. El público ya decidió y, en esta ocasión, escogió a Manola Díez para dormir con Kike Mayagoitia.

Entre la noche de lunes y la noche de martes, permanece abierta la votación para definir quién es la persona que comparte habitación con El Capataz. Esto quiere decir que tiene acceso a la única habitación privada de La Granja VIP, que está equipada con diversos bocadillos, vino, amenidades y una deliciosa tina. A diferencia de El Capataz, esta persona no tiene la responsabilidad de asignar tareas ni supervisar.

Hubo 4.4 millones de votos del público para tomar esta decisión, y quien tuvo mayoría fue Manola Díez. En medio de su emoción por haber sido elegida, dijo que creyó que no le tocaría conocer la Habitación del Capataz. Manola ha tenido un par de días difíciles, tras la eliminación de Jawy, uno de sus mayores aliados.

En la quinta semana del reality show, quienes estaban vetados de ser el Invitado eran Kim Shantal, Alfredo Adame, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori; ellos son peones y duermen en El Granero. Entre ellos, solamente Kim y Sergio han dormido en la Habitación del Capataz: ella como Invitada, en una ocasión, y él como Capataz, en tres ocasiones.

Además de Kim Shantal, en las semanas anteriores de La Granja VIP los invitados han sido César Doroteo, El Patrón y Jawy.

