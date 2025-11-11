ÚLTIMA HORA: Quién es el primer NOMINADO en la semana 5 de La Granja VIP, por El Legado de Jawy

Como cada lunes, el último eliminado de La Granja VIP da a conocer El Legado y, con este escrito, determina quién es el primer nominado de la semana. Jawy ya anunció su decisión: Eleazar Gómez es el primer nominado.

Eleazar Gómez es nominado directamente por El Legado de Jawy

Durante el Programa En Vivo de La Granja VIP, Jawy reveló ante sus compañeros el contenido de El Legado; recordemos que esto lo escribe cada nominado antes de La Gala de Eliminación, en caso de salir.

Por ocasión especial, esta vez se leyeron dos sobres. Inicialmente Jawy había decidido nominar directamente a Lola Cortés, quien también estaba nominada con él; sin embargo, ella abandonó el reality show por decisión propia durante La Gala. Por esta razón tuvo que abrirse otro sobre más, en el que venía el nombre de Eleazar.

La decisión de Jawy se debe a que fue Eleazar quien lo nominó directamente el viernes pasado, en La Traición.

Eleazar Gómez todavía puede salir de la lista de nominados el jueves, si gana La Salvación, o el viernes, si la persona que ganó la competencia del jueves decide salvarlo.

Cuándo conoceremos al resto de los nominados de la semana en La Granja VIP

Este martes sabremos quién es el segundo nominado de la semana, mediante El Duelo. Para esta competencia, El Capataz (es decir, Kike Mayagoitia) elige a un granjero y un peón que deben enfrentarse.

El miércoles, salen dos nominados más a partir de La Asamblea; entran a la lista los granjeros que reciban más votos de sus compañeros.

El jueves, uno de los nominados gana La Salvación y sale automáticamente de la lista. Esta misma persona tiene la oportunidad de salvar a alguien más el viernes, en La Traición, pero debe colocar en ese mismo lugar a otro granjero.