Jawy habló sin filtros de su amistad Manola Díez tras su salida de La Granja VIP: “Me pesa dejarla sola”

Jawy Méndez reapareció en la versión Digital de La Granja VIP para hablar sin filtros sobre su paso por el reality show y, sobre todo, para abrir su corazón respecto a una de las conexiones más inesperadas, pero profundas que vivió durante su estancia: su vínculo con Manola Díez.

Aunque muchos lo conocían por su carácter fuerte y competitivo, su relación con Manola mostró una faceta distinta. Ella misma llegó a referirse a Jawy como su “protector” y no fue raro verlos compartir momentos emotivos antes de su salida.

¿Por qué Jawy se acercó tanto a Manola Díez en La Granja VIP?

En su conversación con Mallezaa, Jawy explicó que fuera del programa ya había notado en Manola una sensibilidad única, y dentro de La Granja VIP ese lazo se fortaleció. Dijo que ella vive todo de forma intensa, que lo que para otros puede ser un pequeño disgusto o alegría, para ella se multiplica. Por eso sintió que podía estar para ella, ayudarla a canalizar esas emociones y ser su punto de apoyo.

Mencionó que fue ella quien lo eligió como confidente , y que eso los llevó a construir una amistad profunda, con mucha conversación y entendimiento mutuo. Para él, ese rol fue natural, porque sintió que podía ofrecerle algo sincero y útil dentro del encierro.

¿Qué le preocupa a Jawy sobre Manola ahora que está fuera?

Lejos de los muros del reality, Jawy confesó que lo que más le pesa es haber dejado sola a Manola en un entorno donde, según él, no todos se le acercan por razones genuinas. Dijo que hay quienes se muestran cercanos, pero que en realidad solo están fingiendo, porque ella entrega su amistad con mucha facilidad.

“Me pesa dejarla sola”, afirmó, y agregó que confía en que ella sabrá cuidarse, pero no deja de pensar en la posibilidad de que pueda ser lastimada por quienes no son honestos con ella.

Al ser cuestionado sobre quién es su “gallo” para ganar en La Granja VIP, nombré a tres granjeras: La Bea, Kim Shantal y Manola. Pero reconoció que le encantaría que su amiga sea la ganadora absoluta.

