Ferka, crítico de La Granja VIP asegura que no tendrá favoritos: “Yo solamente vengo a decir la verdad”

Ferka no viene a caerle bien a nadie en La Granja VIP, pues tiene un objetivo muy claro decir absolutamente TODO lo que piensa sin callar nada. Esta Segunda Temporada para ella será mucho más picante y Ferka asegura que los granjeros pueden arruinar su estrategia o tropezar en la competencia si se muestran vulnerables. ¡No te pierdas el gran inicio de La Granja VIP Segunda Temporada el próximo 6 de septiembre!