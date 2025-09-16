De Rosario Tijeras a La Granja VIP: Ferka se suma al reality más esperado

El mundo del entretenimiento mexicano sigue dando giros sorprendentes y ahora es María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, quien vuelve a estar en boca de todos. La actriz y conductora, recordada por su papel en la exitosa serie Rosario Tijeras, dará un nuevo paso en su carrera al convertirse en una de las críticas de La Granja VIP, el reality show que promete revolucionar la televisión en 2025.

Ferka se ha consolidado como una de las personalidades más versátiles de la pantalla. Su interpretación en Rosario Tijeras la posicionó como una actriz con carácter, capaz de dar vida a papeles intensos que conectaron con el público. Pero su carrera no se quedó solo en la ficción. Posteriormente, se ganó un lugar en la televisión matutina gracias a su participación en Venga la Alegría Fin de Semana, donde mostró un rostro más fresco, cercano y divertido que le permitió acercarse a un público distinto, consolidando así su popularidad.

Ahora, la actriz da un giro inesperado al unirse como parte del panel de críticos en La Granja VIP, donde compartirá mesa con personalidades de peso como Lola Cortés, Rey Grupero, Linet Puente y Flor Rubio. Su experiencia frente a las cámaras, sumada a su fuerte personalidad, la convierten en una figura clave dentro de este nuevo formato que mezcla el espectáculo con la convivencia extrema de celebridades.

Los seguidores de Ferka esperan que en este nuevo proyecto muestre la misma pasión y determinación que la han caracterizado a lo largo de su trayectoria. Su papel como crítica no será sencillo, ya que tendrá que evaluar, opinar y hasta enfrentarse a momentos tensos junto a compañeros igual de contundentes, lo que sin duda elevará la temperatura del reality.

Con una carrera que abarca desde la actuación en series de alto impacto, pasando por la conducción televisiva, hasta su nueva faceta en realities, Ferka demuestra que está lista para seguir evolucionando y mantener a su público cautivo.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

El estreno oficial de La Granja VIP México será el 12 octubre de 2025 por la señal de Azteca UNO, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados de la temporada. El reality reunirá a un grupo de celebridades que deberán adaptarse a la vida campirana, alejarse de los lujos de la ciudad y enfrentar retos de supervivencia, todo bajo la atenta mirada del panel de críticos encabezado, entre otros, por Ferka.

