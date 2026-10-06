Fernando Lozada habla de la eliminación de Kenny y admite que siente culpa: “Andaba bien ondeado”

Fernando Lozada habló sobre la reciente eliminación de Kenny Avilés de La Granja VIP y reconoció que no puede evitar sentir culpa al recordar que su excompañera terminó lastimada de la rodilla. Durante una conversación con Pascal Nadaud, Julio Camejo y Natalia Alcocer, el granjero repasó lo que ocurrió cuando tuvo que trabajar junto a la cantante y recibió varias respuestas de sus compañeros, quienes le señalaron que no debía responsabilizarse por lo sucedido.

ÚLTIMA HORA: Fernando Lozada y Kenny Avilés se convierten en los Granjeros nominados en la cuarta semana de La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

La charla se produjo después de que Kenny Avilés se convirtiera en la cuarta eliminada de la segunda temporada de La Granja VIP el domingo 4 de octubre, luego de permanecer cuatro semanas en la competencia.

Fernando y Kenny habían compartido una experiencia clave apenas unos días antes. El 29 de septiembre, la audiencia eligió mediante votación digital a la dupla conformada por ambos para participar en El Duelo de Nominación, donde se enfrentaron a Natalia Alcocer y Pablo Montero. Finalmente, Fernando y Kenny quedaron nominados.

Fernando Lozada recuerda su experiencia junto a Kenny Avilés en La Granja VIP

Durante la conversación, Nadaud planteó qué habría ocurrido si Fernando hubiera querido llegar hasta la final junto a Kenny Avilés. “Imagínate que hubieras dicho: ‘Quiero llegar con Kenny a la final’. Ibas a hacer todo el trabajo de ella”, le dijo. Fernando respondió: “Está imposible. O sea, está muy cabrón, si con el mío estoy cansado. Y la semana que me tocó con ella me cansé más”.

En ese momento intervino Julio Camejo, quien se refirió al ritmo que Fernando había llevado mientras trabajaba con Kenny: “Te llevaban a un ritmo que no era el tuyo. En vez de dar 20 pasos, dabas 40”. A partir de ese comentario, Lozada expresó cómo veía lo ocurrido con su compañera: “Y a ella, güey, la descompuse, cabrón”. Cuando los demás cuestionaron esa idea, insistió en que se trataba de su propia percepción: “Yo siento que sí, güey”.

Camejo respondió que ambos tenían que adaptarse y recordó que Fernando no había obligado a Kenny a trabajar junto a él. Lozada, sin embargo, consideró que él podría haber hecho más pausas durante esa experiencia: “Me podía haber sentado más”.

Pascal le recordó entonces que también tenía que cumplir con sus propias labores. Camejo, por su parte, habló sobre las exigencias que enfrentan los granjeros durante la competencia: “Y parte de La Granja es eso: quién puede, quién no puede, quién se adapta, quién llega al límite”.

Cabe recordar que, incluso antes de ingresar a La Granja VIP, Kenny había hablado públicamente sobre sus problemas en la rodilla y reconocido que le preocupaba cómo podrían afectarla durante las competencias debido a que no podía correr.

Lozada habla de la eliminación de Avilés

La conversación continuó con Fernando hablando de lo ocurrido con Kenny. En ese momento reconoció ante sus compañeros: “No puedo evitar sentir culpa, güey”.

Sin embargo, el influencer también hizo una distinción entre la decisión del público y lo sucedido con la rodilla de Kenny. “No es mi culpa que el público la sacara. Pues a lo mejor no dio el ancho, pero que esté lastimada, güey. Que esté mal de su rodilla”, expresó.

Ante sus palabras, Camejo se refirió al desempeño de Kenny y aseguró: “Brother, dio lo mejor que pudo”. Pascal también habló sobre lo sucedido y recordó que los granjeros aceptan participar en las actividades que se les proponen: “Nos propusieron hacer una actividad, todos dijimos sí. Pasa. Hay cosas que pasan, güey”.

