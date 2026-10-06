¿Quiénes han salido de La Granja VIP? El listado COMPLETO de los eliminados de la segunda temporada
Conoce quiénes han sido eliminados de La Granja VIP 2026, en qué orden salieron y quiénes continúan en competencia tras la última Gala de Eliminación
La Granja VIP despidió a su cuarta participante este domingo 4 de octubre. Kenny Avilés quedó eliminada después de cuatro semanas dentro de la competencia, en una Gala de Eliminación en la que también estuvieron en riesgo Manelyk González, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, Natalia Alcocer y Azalia “La Negra” Ojeda. De esta manera, la cantante se sumó a los tres participantes que ya habían tenido que abandonar el reality.
La salida de Kenny actualizó el listado de eliminados de la segunda temporada, que comenzó el 6 de septiembre con 19 granjeros. Además, durante la competencia se incorporó Pablo Montero, por lo que actualmente son 16 participantes los que continúan dentro de La Granja VIP.
¡Nuevo Granjero, un elimininado y tensiones! Esto fue TODO lo que se vivió en el QUINTO Domingo de Gala de La Granja VIP
¿Quiénes han salido de La Granja VIP? Lista completa de eliminados
Hasta el 5 de octubre de 2026, cuatro participantes han sido eliminados de La Granja VIP Segunda Temporada. Este es el orden completo de las salidas.
- Abigail Pak “La Coreañera”: inauguró la lista de participantes que dejaron La Granja VIP durante el Domingo de Eliminación del 13 de septiembre. La granjera estuvo en riesgo junto con Manelyk González, Kevyn Contreras “Bicolor” y Rafa Mercadante.
- María Karunna: abandonó La Granja VIP el 20 de septiembre, convirtiéndose en la segunda participante en salir. La cantante compartió la tabla de nominados con Carlos Trejo, Kevyn “Bicolor”, Niurka Marcos y Mónica Escobedo.
- Carlos Trejo: ocupó el tercer puesto en el orden de salidas y fue el primer hombre en despedirse de la segunda temporada, el 27 de septiembre. El investigador paranormal llegó al domingo junto con Daniela Alexis “La Bebeshita”, Manelyk González, Julio Camejo y Kenny Avilés.
- Kenny Avilés: cerró, hasta ahora, el listado de eliminados tras despedirse de La Granja VIP el 4 de octubre, luego de cuatro semanas en el reality. La cantante estuvo en riesgo junto con Manelyk González, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, Natalia Alcocer y Azalia “La Negra” Ojeda.