¿Quiénes han salido de La Granja VIP? El listado COMPLETO de los eliminados de la segunda temporada

La Granja VIP despidió a su cuarta participante este domingo 4 de octubre. Kenny Avilés quedó eliminada después de cuatro semanas dentro de la competencia, en una Gala de Eliminación en la que también estuvieron en riesgo Manelyk González, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, Natalia Alcocer y Azalia “La Negra” Ojeda. De esta manera, la cantante se sumó a los tres participantes que ya habían tenido que abandonar el reality.

La salida de Kenny actualizó el listado de eliminados de la segunda temporada, que comenzó el 6 de septiembre con 19 granjeros. Además, durante la competencia se incorporó Pablo Montero, por lo que actualmente son 16 participantes los que continúan dentro de La Granja VIP.

¡Nuevo Granjero, un elimininado y tensiones! Esto fue TODO lo que se vivió en el QUINTO Domingo de Gala de La Granja VIP

¿Quiénes han salido de La Granja VIP? Lista completa de eliminados

Hasta el 5 de octubre de 2026, cuatro participantes han sido eliminados de La Granja VIP Segunda Temporada. Este es el orden completo de las salidas.

