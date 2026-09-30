“Ganaron como la Mejor Pareja": Así describen la participación de Kenny y Fernando Lozada en el Duelo de Nominación

Este Martes de Duelo de Nominación en La Granja VIP puso a prueba no solo la condición física y la puntería de los competidores, sino también la química, la paciencia y el trabajo en equipo bajo el formato de la prueba Polos Opuestos ¡Unidos!

La contienda arrancó cuando Adal Ramones reveló la decisión de la audiencia, la cual eligió mediante votación digital a la dupla conformada por Kenny y Fernando Lozada para ir al duelo. Por su parte, el Capataz Mario "El Mono" Osuna ejerció su poder directo enviando a la pista a Natalia Alcocer y Pablo Montero , avivando la rivalidad tras los roces de la gala previa.

La dinámica exigía sincronía entre las parejas, quienes permanecieron físicamente atadas durante todo el tiempo. El reto requería que las mujeres se colocaran sobre un columpio colgante mientras los hombres les daban impulso con fuerza constante. Desde el aire, ellas debían atinar costales de arena hacia una enorme rueda giratoria con paneles adherentes para sumar el mayor puntaje antes de agotar el tiempo reglamentario.

Tras una competencia frenética y llena de giros, Pablo Montero y Natalia Alcocer lograron acumular más puntos para coronarse invictos. Con este triunfo, la pareja amarró su salvación y logró librarse de ingresar a la temida lista de nominados de la semana.

Los Jueces reconocen el esfuerzo de Kenny y Fernando Lozada en La Granja VIP