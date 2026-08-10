¿Cuál es el grado de estudios de Ivonne Montero? La segunda Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada estudió en la UAM

Este 10 de agosto se reveló en Venga La Alegría que Ivonne Montero es la segunda Granjera confirmada para La Granja VIP Segunda Temporada. La participación de la actriz en el reality show ha despertado diversas preguntas sobre su exitosa trayectoria, su personalidad y también su grado de estudios. A continuación te contamos más sobre este último tema.

La Granja VIP Segunda Temporada se estrenará el domingo 6 de septiembre. Debes estar al pendiente de la programación de Azteca UNO, el sitio web oficial y redes sociales oficiales para conocer cada una de las revelaciones y sorpresas.

¿Qué estudió Ivonne Montero, Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada? Este es su grado de estudios

Antes de decidirse por la actuación, Ivonne Montero cursó una carrera que no parece tener mucha relación con el medio del espectáculo: Sociología. La institución donde estudió es la Universidad Autónoma Mexicana (UAM), en su plantel de Xochimilco.

Sin embargo, Montero se dio cuenta de que su vocación no estaba en la Sociología y dejó la carrera sin haber llegado a titularse; posteriormente ingresó en una escuela de actuación. La intérprete ha dado a conocer que inicialmente se decidió por aquella carrera universitaria al igual que su hermana mayor, pero esta última sí terminó de estudiarla e incluso tiene una maestría.

Ivonne tenía 22 años cuando dejó la carrera de Sociología y comenzó a estudiar actuación. Para ese momento ya había participado en comerciales, los cuales le abrieron el panorama de lo que podría convertirse en su vida si seguía la atracción que sentía por los medios.

Antes de su preparación universitaria, Ivonne Montero estudió la educación básica en una escuela de monjas. También destacó en gimnasia artística, como ha revelado a diversos medios.

La segunda Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada tuvo su debut en la actuación a finales de los años 90, en telenovelas donde compartió pantalla con figuras como Thalía, Humberto Zurita, Kate del Castillo, Edith González y Fernando Colunga; también formó parte de producciones juveniles (con actrices como Sara Maldonado y Ana Layevska) antes de tener sus primeras participaciones en cine.

Entre las telenovelas más emblemáticas donde Ivonne Montero ha participado con papeles estelares se encuentran Secretos del alma y La loba, ambas de TV Azteca.