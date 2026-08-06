¡Impactante! Este fue el RADICAL cambio físico de Carlos Trejo, el primer granjero de La Granja VIP Segunda Temporada, a través de los años

¡La espera terminó! Este jueves 06 de agosto a través del programa Venga La Alegría se anunció de manera oficial que Carlos Trejo es el primer granjero confirmado para ser parte de La Granja VIP Segunda Temporada, una noticia que sin lugar a dudas ha causado gran emoción ya que Trejo es una de las celebridades más reconocidas dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, a lo largo de su carrera ha experimentado cambios de todo tipo, entre ellos físicos, es por eso que en esta ocasión te presentamos en antes y después del famoso y reconocido investigador de casos paranormales.

¿Cómo ha sido el cambio físico de Carlos Trejo a través de los años?

A través de los años Carlos Trejo ha atravesado distintos cambios en donde su aspecto físico ha lucido diferente. Durante la década de 1990 y 2000 mantuvo una complexión de cuerpo media y una cabellera larga además de que en sus looks resaltaban los chalecos y la ropa oscura, imagen asociada a los cazafantasmas de la época. Con el paso del tiempo Trejo fue aumentando su masa muscular y siguió conservando esa apariencia física fuerte. Por otro lado, la destacada celebridad ha decidido conservar el color natural de sus canas, es decir, con la llegada de estas no ha teñido su pelo sino que lo mantiene natural. Por otro lado, en 2022 se sometió a un injerto natural de pelo para destacar mayor volumen de cabello en la parte frontal. Actualmente Carlos Trejo tiene 63 años de edad y mantiene un cuerpo lleno de energía debido a que se mantiene saludable y entrenando su físico, hecho que ha causado gran admiración en cada uno de sus seguidores.

Carlos Trejo |Crédito: Mezcalent

¿Cuándo comienza La Granja VIP Segunda Temporada?

Después de algunas semanas con promos lanzados a través de las redes sociales de La Granja VIP y mucha emoción por parte del público por que se diera a conocer cuándo comenzaba La Granja VIP Segunda Temporada, la fecha ha sido revelada ya que el pasado 05 de agosto a través de Venga La Alegría se comunicó que el reality tan esperado se estrenará este próximo domingo 06 de septiembre, mismo que no te puedes perder ya que estará lleno de sorpresas y gran contenido.