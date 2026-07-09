Antes y después: así han cambiado los participantes de La Granja VIP

ELa Granja VIP logró reunir a 16 celebridades de distintos ámbitos del entretenimiento que pusieron a prueba su resistencia física y emocional en un lugar donde tuvieron que vivir alejados de lujos y comodidades. Fue gracias a eso que, a lo largo de las semanas, el público no solo fue testigo de alianzas, conflictos y eliminaciones, sino también de la evolución personal que tuvo ahí dentro cada uno de los participantes.

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El antes y el después de los participantes del reality La Granja VIP

Alfredo Adame

No podemos hablar de la primera temporada de La Granja VIP sin hablar de Alfredo Adame. Antes del reality era reconocido como conductor y protagonista de telenovelas. Su paso por la granja nos hizo ver una cara distinta a la que conocimos en la TV y ahora sigue dando entrevistas y participando en diferentes programas.

¡Alfredo Adame se queja de las hipocresías en La Granja VIP!

Sandra Itzel

Sandra Itzel aprendió un poco de la vida y la confianza en las personas. Ahora sigue desarrollándose en su carrera de cantante y compartiendo con sus fans un poco de su vida en redes sociales.

Jawy Méndez

En La Granja VIP vimos a un Jawy más maduro que antes. Hoy en día continúa enfocado en el mundo del fitness y en conducir el programa de Venga la Alegría Fin de Semana, donde lo puedes disfrutar sábado y domingo.

Kim Shantal

La influencer demostró dentro de La Granja VIP que es una mujer fuerte y directa. Hoy la podemos encontrar muy enfocada en su carrera como influencer, compartiendo en sus redes sociales todos los proyectos en los que trabaja y un poco de su vida.

Eleazar Gómez

Después de una temporada muy complicada para el actor, logró formar parte de La Granja VIP. Actualmente, busca retomar su carrera como actor y de vez en cuando comparte contenido en sus redes sociales para sus seguidores.

Sergio Mayer Mori

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori pasó con la frente siempre en alto por La Granja VIP. En estos momentos, continúa creciendo en su carrera como músico y acaba de terminar una gira que tuvo por varios puntos importantes del país.

La Bea

Después de La Granja VIP, la gente fue testigo de su carisma y ahora sigue creciendo en su carrera como comediante y acaba de tener su tour por el país.