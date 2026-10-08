El huevo dorado benefició a dos Granjeros y sorprendieron al cambiar así la Tabla de Nominados

El Huevo Dorado es codiciado por todos en La Granja VIP. Cada semana otorga un beneficio especial a quien gana el reto del juego del poder. Pero este miércoles de Asamblea hubo una sorpresa, no se entregó solo una ventaja, sino dos, lo que cambió por completo la Tabla de Nominaciones.

Aunque con base en los votos hechos por los Granjeros debieron subir a la Tabla de Nominados, junto a Pimpinela Escarlata e Ivonne Montero, Mónica Escobedo y Julio Camejo, únicamente este último quedó en la lista de riesgo.

Y es que Mono Osuna fue parte del equipo que ganó el reto del día y luego, de manera individual, terminó el desafío del juego del poder en el menor tiempo posible, por lo que fue el primero en acercarse al Huevo dorado que, en esta ocasión, tenía dos pergaminos.

El poder que obtuvo el exfutbolista fue sacar de la Tabla de Nominados a uno de los mencionados. Optó por Mónica Escobedo a pesar de que, en esta ocasión, fue la que más puntos en contra recibió.

Natalia Alcocer aceptó la tentación y también accedió al Huevo dorado

La sorpresa de esta noche es que dentro del Huevo dorado había otro pergamino que le correspondió abrir a Natalia Alcocer.

La razón es que en la semana, a cambio de una baja en el presupuesto, la conductora aceptó una tentación para tener acceso al beneficio en el miércoles de Asamblea.

En esta ocasión lo que le correspondió fue poner en la Tabla de Nominados, automáticamente y sin derecho a participar en el juego del jueves de Salvación, a quien ella decidiera.

Optó por Pascal Nadaud. Explicó que lo eligió porque el atleta estuvo nominado por el público y también quiso dañar al equipo contrario.

Así quedó la Tabla de Nominados este miércoles

Aunque la Tabla final cambiará luego del viernes de Traición, actualmente los nominados son:

