Kevyn “Bicolor” rompe las reglas en La Granja VIP y comete una GRAVE FALTA como Peón

El rol de Peón en La Granja VIP exige ser sumamente responsable para no perjudicar al resto de los Granjeros con malas decisiones. Sin embargo, para Kevyn Contreras "Bicolor", ser elegido otra vez para este papel se convirtió en el pretexto perfecto para "desquitarse" de sus compañeros y empezó su jornada rompiendo el reglamento.

Así que se esperó a que todos se fueran a dormir, para volver del Granero y hacer travesuras en la cocina. Por lo que mientras platicaba con la cámara de sus emociones por las 3 semanas en las que lo han mandado a los trabajos rudos, el comediante se dispuso a prepararse una torta con los ingredientes del refrigerador, aún sabiendo que está completamente prohibido porque él solo puede tomar cosas de la despensa de Peones.

"Siempre dicen que porque no me conocen, pero así como lo van a hacer. Sé que si rompo las reglas de Peón va a haber consecuencias. Y en vez de tener 6 enemigos, ya voy a tener a los 18 en mi contra. Pero al menos ya les demostré que sí hacía las cosas cuando me las pedían", dijo "Bicolor" notablemente molesto.

¿Por qué Kevyn Contreras es Peón de La Granja VIP otra vez? La decisión que nadie veía venir

Aunque en la semana 3 se salvó de las votaciones para Peones y creyó que por fin iba a poder descansar, Kevyn "Bicolor" se llevó la desagradable sorpresa de que tendría que sustituir a Carlos Trejo en este rol. Esto porque el "cazafantasmas" presentó severos problemas de salud y por prescripción médica no podría hacerse cargo de los animales.

Fue aquí cuando tuvo que intervenir Mario "Mono" Osuna, quien se consolidó como Capataz de La Granja VIP y tomó la decisión de enviar al comediante a dormir al Granero. Entre sus argumentos, apuntó que sigue sin conocerlo en su faceta responsable y esperaba que esta fuera una oportunidad para que demuestre que sí se toma en serio las cosas y termine de una buena vez con todos los señalamientos que le han hecho por "flojo".