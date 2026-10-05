Kevyn “Bicolor” no se arrepiente del pleito con Pascal en La Granja VIP y piensa que ya quedó expuesto

Desde la semana 1, Pascal Nadaud y Kevyn Contreras han tenido una convivencia complicada que han detonado incómodos desencuentros. Y aunque parecía que ya todo estaba calmándose, la fiesta del viernes en La Granja VIP encendió los ánimos, pues el comediante supuestamente le hizo "calzón chino" al atleta, lo que provocó su molestia y lo motivó a exigir una sanción, no sin antes advertirle lo que podría pasar si vuelve a meterse con él.

Sin embargo, para "Bicolor" esto no es un problema, sino que piensa que es algo que puede jugarle a su favor, ya que considera que Pascal "sacó su verdadera personalidad". Así se lo confesó a Natalia Alcocer, quien a pesar de los conflictos que han tenido en el pasado, sigue siendo una de sus personas de confianza en la competencia.

"Qué chingón que se expresó así. Porque ahí demostró el que realmente es, al decir: 'estoy a nada de partirle su madre'. Sí me equivoqué y le dije perdóname", dijo firme, evidenciando que sí ve como una oportunidad este pleito.

Natalia Alcocer aconseja a Kevyn Contreras por la pelea con Pascal en La Granja VIP

Debido a que no es el primer enfrentamiento que los Granjeros han tenido, Natalia piensa que la situación es impredecible y que "Bicolor" no siempre va a tener el respaldo de los demás en La Granja VIP. Esto porque tal como ella lo hizo en su momento, Pascal ya le ha dicho a Kevyn Contreras que prefiere llevar las cosas en paz y podría pasar que todos dejen de creerle.

"Entiende que con él no puedes cruzar los límites, él ya te puso una línea. Y así como conmigo ya sabes y me respetas, con él tienes que hacer lo mismo. Ya nadie te cree, porque eres como Pedro y el lobo", le aconsejó "La Vikinga", pero "Bicolor" siguió insistiendo en que de esta situación, Pascal Nadaud quedó peor al decir abiertamente que podría terminar golpeándolo por sus rencillas.