Ivonne Montero asegura que viene con todo a La Granja VIP: “Suelo incomodar a las personas”

¡La Granja VIP Segunda Temporada viene doblemente animal! Ivonne Montero será una de las granjeras en este 2026 y estuvo platicando con Mallezaa sobre los temores que tiene al entrar a un mundo completamente desconocido, pero también habla sobre la fuerza que le ha dado su hija Antonella para aceptar cada reto nuevo. ¿Qué sacaría de sus cabales a Ivonne? Ella asegura que no acepta las injusticias ni las personas ventajosas o mentirosas.