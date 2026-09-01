“Lo traen atorado": Ivonne Montero reacciona a los dardos de Natalia Alcocer para La Granja VIP Segunda Temporada

Aunque La Granja VIP Segunda Temporada todavía no empieza, es más que evidente que ya hay algunas rivalidades declaradas y podrían estallar en el programa. Es el caso del pleito entre Ivonne Montero y Natalia Alocer, quienes tuvieron fuertes enfrentamientos en el pasado y luego de que parecía que ya todo estaba olvidado, nuevamente se encendió luego de que ambas actrices fueron confirmadas como Granjeras.

Todo esto se derivó luego de que "La Vikinga" recordó parte de los problemas que protagonizaron en otro proyecto, en el que indirectamente se mencionó su rol como mamás. De modo que para ahora que están por reencontrarse en La Granja VIP 2026, Natalia pidió que esta vez ambas dejaran fuera a sus familias, un tema que a Ivonne no le gustó para nada y se tomó el tiempo de responderle a través de redes sociales.

"De Natalia, que ya la anunciaron y fue una gran sorpresa. Y de pronto dijo que 'fuera hijos, no más hijos y que no se pueden mencionar a los hijos'. Volvemos a ese tema, que creo que lo traen atorado, que están atoradas con ese asunto y no solo ella, sino también algo del público, que me siguen tachando y me siguen viendo en modo víctima. Y no, no es algo nuevo que para una mamá soltera, lo más importante son sus hijos", afirmó la artista, que fue la segunda revelada para esta edición.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Todavía faltan varias revelaciones de Granjeros que entrarán dispuestos a todo por ganar La Granja VIP. Así que no te pierdas de las novedades en los sitios oficiales y redes sociales, donde se irán confirmando más nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas y a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero, quienes ya están listos para hablar de todo lo que pase.