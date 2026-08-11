OFICIAL: Kristal Silva regresa a La Granja VIP como Co-Conductora

¡Ya es oficial! Kristal Silva regresa como Co-Conductora de La Granja VIP Segunda Temporada. La noticia se dio a conocer la mañana de este martes 11 de agosto, a través de una revelación exclusiva en el programa Venga La Alegría, matutino del que también es presentadora. Con ello, la oriunda de Tamaulipas vuelve a unir fuerzas con Adal Ramones para ponerse al frente del reality de televisión que ha cautivado a millones de espectadores en México.

También te puede interesar: Así lucía de joven Ivonne Montero antes de convertirse en un icono de televisión

¿Quién es Kristal Silva, la Co-Conductora de La Granja VIP?

Oriunda de Soto la Marina, en Tamaulipas, Kristal Silva destaca como una de las figuras más queridas en televisión Azteca. Actualmente, se desempeña como conductora de Venga la Alegría, aunque también ha sido partícipe de otros proyectos de la televisora, como la reciente cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Survivor México, y, por supuesto, La Granja VIP Primera Temporada.

Con 34 años, Kristal también cuenta con una trayectoria considerable en el mundo de los certámenes de belleza. En 2013, se convirtió en Reina de Miss Earth México, mientras que en 2016 se llevó el título de Miss Universe México. La Co-Conductora de La Granja VIP Segunda Temporada cuenta con 1,9 millones de seguidores en Instagram.

¿Qué Granjeros han sido confirmados?

De momento, sólo se han confirmado a dos Granjeros. Así luce el listado, hasta ahora:



Además de los dos primeros Granjeros, también se confirmó la participación de Malleza, quién será la encargada de la conducción en redes sociales como Host Digital.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP Segunda temporada?

La Granja VIP Segunda Temporada tendrá su estreno oficial el próximo domingo, 6 de septiembre, en el horario estelar de Azteca UNO; por lo que te recomendamos mantenerte al tanto de nuestras redes sociales para no perderte ni un sólo detalle.