Kevyn Bicolor fue advertido, recibirá una sanción y así quiso justificarse con otros Granjeros

Hace unos días Manelyk González y Kevyn Contreras Bicolor protagonizaron una fuerte pelea. El comediante, a pesar de ser Peón, se sirvió comida que no le correspondía y dejó a Mané sin cena. La reina de los realities se molestó tanto que tiró el alimento a la basura.

Tras la situación, Adal Ramones encaró a Mane y le advirtió que en La Granja VIP el desperdicio de comida es una falta grave que implica una penalización. Aunque aceptó que la Granjera tenía todo el derecho a estar enojada, la castigó por tirar lo que había en el plato.

Además de lo anterior, el conductor advirtió a Kevin Bicolor que él también enfrentaría una sanción. No obstante, no se especificó cuál sería la penalización que recibirá el comediante y que se dará a conocer este jueves de Salvación.

A lo largo del día Bicolor ha intentado justificar lo que hizo. Afirmó que solo comió porque el Capataz, que esta semana es Kunno, le dijo que podía hacerlo. Además, afirmó que tomó lo último que había en la cazuela y solo eran un par de cucharadas, lo que Manelyk confirmó durante la gala.

No te pierdas este jueves de Salvación lo que sucederá en la gala y las penalizaciones que se implementarán. Todos los detalles se transmitirán por la señal de Azteca UNO o bien puedes seguir el 24/7 sin censura a través de Disney +.

“Trágatelo de la basura": Manelyk ESTALLA y le arrebata el plato de comida a Kevyn en La Granja VIP (VIDEO)

Este fue el castigo que recibió Manelyk por tirar comida a la basura

Todavía no se sabe cuál será el castigo que recibirá Kevin Bicolor. Sin embargo, ManelyK ya está enfrentando las consecuencias de su enojo.

Desde ayer, miércoles, y hasta el próximo domingo, deberá comer igual que los Peones. Eso significa que la influencer únicamente puede alimentarse con arroz, frijoles y sardinas.

Cuando fue cuestionada durante la gala sobre lo que hizo, Mane dijo que solo estaba exigiendo respeto, pero que acataría la penalización y se haría responsable de sus actos.