Otra vez, Bebeshita y Bicolor pelean en la fiesta y vuelven a cuestionar su relación

Aunque ya habían acordado seguir conociéndose y tener un mayor acercamiento durante su estancia en La Granja VIP, en la fiesta del viernes la Bebeshita y Kevyn Contreras Bicolor volvieron a pelear y su romance vuelve a estar en riesgo.

Los celos y reclamos no faltaron. Aunque intentaron tener una cena romántica y se dieron el tiempo de platicar y conocerse más, la Bebeshita le reclamó que no es atento con ella y que únicamente quiere usarla para crear contenido y robar cámara.

La influencer también le hizo reclamos por los comentarios que Bicolor hizo a algunas Granjeras y a lo largo de la fiesta lo estuvo observando y, dijo, terminó decepcionada.

Y es que el comediante se pasó de copas y terminó llorando y abrazando a Ivonne Montero. El regiomonteno le dijo a la actriz que la ama y que después de que termine el reality quiere seguir en contacto con ella.

Aunque Julio Camejo intentó alejarlo de Ivonne, Bicolor insistió a pesar de que la Bebeshita lo observaba con enojo.

Al final tanto Julio como Mónica Escobedo intentaron consolar a la influencer y le aconsejaron que observe bien la situación si no quiere salir lastimada.

La situación llegó a tal punto que la influencer pidió a Kevyn que ya no se le acerque ni intente nada con ella, le dijo que la decepcionó. Aun así la Bebeshita cuidó al comediante hasta el final de la noche.

Bicolor aceptó que no puede enamorarse en La Granja VIP

Aunque pasó la mayor parte del tiempo con la Bebeshita y quiso acercarse más, Bicolor terminó aceptando que no puede enamorarse mientras se encuentre dentro de La Granja VIP.

En una conversación que tuvo con Fernando Lozada, el comediante dijo que la influencer le parece muy linda y sí le gusta, pero que dentro del reality es imposible llegar a enamorarse.

Al final de la noche, Kevyn aseguró a la Bebeshita que prefería irse de La Granja, porque, declaró, ahí estorba y no hay nadie que tenga buen corazón.