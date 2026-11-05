Los críticos de La Granja VIP opinan: ¿quién es el peor novio, Kevyn Bicolor o Pablo Montero?

¿Kevyn Contreras “Bicolor” o Pablo Montero? Los críticos de La Granja VIP compararon los acercamientos sentimentales de ambos participantes y señalaron al comediante como el “peor novio”. Durante la conversación, cuestionaron su trato hacia Daniela Alexis “Bebeshita”, aunque también surgieron diferencias al discutir qué busca cada uno con ese vínculo.

¿Por qué los críticos de La Granja VIP eligieron a Kevyn Bicolor como el “peor novio”?

La comparación comenzó con una valoración de los detalles que Pablo había tenido con Natalia Alcocer. En contraste, Alfredo Adame sostuvo que Bicolor no había mostrado la misma atención hacia Daniela: “En ningún momento ha sido romántico, caballeroso, gentil, amoroso”, expresó antes de elegirlo como el “peor novio”.

Flor Rubio coincidió con esa opinión y retomó lo que Niurka Marcos le había señalado al regiomontano sobre su comportamiento con Bebeshita. Para la critica el respaldo que recibe Kevyn no impide cuestionar cómo se relaciona con su compañera.

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Sin embargo, durante el intercambio también se hizo una precisión sobre la pregunta que estaban respondiendo: “Además, ni novios son”, señaló Maria Fernanda Quiroz, quien consideró que Daniela debía “abrir los ojos”.

Al hablar de Montero, Adame reconoció que había hecho “algunos comentarios desatinados”, pero sostuvo que “sabe cortejar a una dama”.

¿Los críticos creen que Bebeshita y Bicolor tienen una estrategia?

El debate tomó otro rumbo cuando se planteó que Daniela podría apoyarse en su cercanía con Kevyn para avanzar en la competencia. Desde la perspectiva de Quiroz, el comediante sería un “flotador bicolor” si su equipo llegara a desintegrarse.

También se recordó la visita de dos amigos del granjero, quienes, según lo mencionado en la conversación, habían dicho que no veían un romance claro. En ese sentido concluyó que ambos podrían estar utilizándose mutuamente.

Esa lectura encontró una respuesta inmediata: “Yo no creo que Bebeshita lo esté utilizando”, sostuvo Rubio. Aunque admitió que el acercamiento podría convenirle dentro del juego, consideró que Daniela quería sentirse querida por el comediante y que no estaría usándolo.