Alfredo Adame DEFIENDE a Ivonne Montero tras FUERTE PLEITO con Mane en La Asamblea de La Granja VIP

Este miércoles de Asamblea Manelyk González nominó a Ivonne Montero y las Granjeras hicieron fuertes declaraciones la una contra la otra. Básicamente la reina de los realities tachó a la actriz de gris y aburrida. Tras lo sucedido, Alfredo Adame fue firme en su opinión.

Adame, que en la segunda temporada participa como crítico, declaró: "esto ha sido totalmente estéril, totalmente irracional, totalmente fuera de lugar". Cuando se cuestionó que la actriz ha hecho manualidades dentro del juego, el ganador de la primera temporada respondió: "yo lo gané con manualidades y eso es lo que a la gente le gusta y le encanta".

Flor Rubio estuvo de acuerdo y dijo que Ivonne Montero hace otro tipo de contenido dentro de La Granja VIP que no puede considerarse gris ni minimizarse. Aseguró que se ha dedicado a construir y compartir historias, por ejemplo, al hablar de su exmarido, su mamá y su hija.

La que sí estuvo de acuerdo con la reina de los realities fue Ferka que cuestionó la actitud de Ivonne en el juego. "¿Cuál es el contenido, manualidades, ya no estamos en el show de Cositas?".

Manelyk asegura que Ivonne Montero es innecesaria dentro de La Granja VIP: “Ya te dije de todo”

¿Qué le dijo Manelyk González a Ivonne Montero cuando la nominó?

Manelyk González fue una de las más directas cuando nominó a Ivonne Montero. Le dijo que en realidad no tenía nada que decirle porque no la provoca a diferencia de otros participantes con los que tiene diferencias o se lleva bien, "pero contigo nada".

La reina de los realities también le dijo: "no sé si no sabías, yo creo que sí pero te haces como mensita, ni siquiera eres parte de los disfuncionales, no te toman en cuenta, en sus estrategias ni siquiera te meten, estás a la deriva".

Mane continuó y le dijo que es innecesaria en La Granja VIP y que a estas alturas de la competencia todos son fuertes, pero ella sigue con la estrategia de la primera semana.

La actriz reaccionó molesta y lo primero que le replicó fue: "a ti quién te dijo que te tengo que rendir cuentas de las cosas que hago, que tengo que platicar contigo para ser alguien en La Granja, yo sé mi juego". A continuación le pidió Maneleyk que se callara porque comenzó a interrumpirla y la tachó de petulante.

Finalmente, Ivonne dijo que no tenía por qué convencer a nadie y que siempre ha mostrado su verdadera personalidad.