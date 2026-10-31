Bebeshita revela qué busca en un hombre y confronta a Bicolor: “Ya llegué a mi límite contigo”

Daniela Alexis, mejor conocida como Bebeshita, le dijo a Kevyn Contreras “Bicolor” que había llegado a su límite durante una conversación en La Granja VIP. La creadora de contenido explicó qué busca en una pareja y, al enumerar sus preferencias, también mencionó comportamientos que le reprochó al comediante. Julio Camejo intervino mientras escuchaba sus comentarios.

¿Qué busca Bebeshita en un hombre? Esto dijo frente a Bicolor en La Granja VIP

La granjera comenzó por señalar que quiere estar con alguien sincero y fiel. “Yo prefiero un niño real, que no me mienta, que sea fiel”, expresó. Su lista provocó una intervención de Camejo, quien respondió: “no se trata de pedir milagros”.

Bebeshita continuó y pasó de las cualidades que espera encontrar en un hombre a las situaciones que ya no quiere vivir con Kevyn. Entre sus reclamos, mencionó las repetidas rupturas que, según sus palabras, ocurren entre ambos: “Que no me corte tres veces al día”.

También cuestionó que las expresiones de cariño terminaran en una invitación al baño de los Peones para tener intimidad. Ante ese último comentario, Julio volvió a intervenir: “No, Bebeshita, ¿cómo dices eso?”. Ella insistió en que había alcanzado su límite y se dirigió a Bicolor: “Yo ya llegué a mi límite contigo”.

Kevyn “Bicolor” Contreras asegura que la INCERTIDUMBRE le ha generado el impulso de salir de La Granja VIP

Bebeshita y Kevyn Bicolor ya habían hablado sobre su relación

Los cuestionamientos sobre su vínculo tienen varios antecedentes dentro de la competencia. En una conversación del 15 de octubre, Alexis reconoció que estaba involucrando sus sentimientos y expresó dudas sobre si el acercamiento de Kevyn tenía la misma seriedad para él. También explicó que le resultaba difícil equilibrar lo que sentía por el comediante con sus amistades y su equipo.

Las idas y vueltas entre Bebeshita y Bicolor también se han convertido en tema de conversación entre sus compañeros. Manelyk González y Kunno han cuestionado las actitudes del comediante y le han recomendado a Daniela establecer límites. Incluso, Kunno ha puesto en duda que ella mantenga su decisión de alejarse, al señalar que después de los reclamos vuelve a acercarse a Kevyn.

