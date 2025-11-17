Kim Shantal confiesa que Adame y ‘El Muro’ irían tras ella: “Buscamos deshacernos de los peces solos como tú"

Todo parecería indicar que la eliminación de Manola Díez de La Granja VIP haría que Alfredo Adame buscara replantear su estrategia al interior del reality show; sin embargo, una declaración de Kim Shantal dejó ver que el 'Golden Boy' no necesariamente está en busca de más aliados para integrar a 'El Muro'.

"Hay que ponernos vivos": Kim no confía en Adame

Durante una conversación en la habitación principal de La Granja VIP, Kim Shantal le confesó a La Bea que en alguna ocasión Alfredo Adame le confesó inocentemente que la influencer podría estar en su lista de próximos objetivos.

Kim recordó que, cuando "aún no se inauguraba 'El Muro'", le preguntó al 'Golden Boy' sobre cómo se había reconciliado con Manola, lo que derivó en preguntarle sobre los próximos pasos de su estrategia grupal.

La granjera dijo que cuando Sergio Mayer Mori, quien se encontraba presente en ese momento, le exhortó a hacer una alianza con su equipo porque "le convenía", Adame le cuestionó, a modo de broma, sobre "qué le ofrecería".

"Pues mira, nuestra misión es deshacernos de los peces solos como tú, ésos que no andan ni pa'allá ni pa'acá", citó Kim a Adame, la cual le mostró cierta preocupación a la comediante por las palabras del polémico granjero y afirmó que él "volteó" la estrategia que supuestamente iba a implementar Mayer Mori con sus aliados.

Finalmente, Kim exhortó a La Bea a "ponerse vivos" y recordó la plática que habían tenido previamente con César Doroteo.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Manola Díez, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la sexta semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.