TENEMOS ELIMINACIÓN de La Granja VIP: ¿Quién salió del reality show el 16 de noviembre?

Luego de una semana agitadísima, llena de nuevos bandos y enfrentamientos, lo que pasaría en la quinta Gala de Eliminación de La Granja VIP era muy difícil de predecir. Sin embargo, el plazo se cumplió y el público decidió que fuera Manola Díez quien abandonara el reality show.

Al término de La Traición este viernes, teníamos 4 nominados: Manola Díez, Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez.

Manola Díez es la quinta eliminada de La Granja VIP

Este domingo 16 de noviembre, Manola Díez fue la granjera eliminada tras cumplir 5 semanas de encierro. Poco antes había recibido La Tentación, que consistió en ver una escena ocurrida dentro del reality y que la involucraba, pero que ella no había atestiguado. Se trataba de una conversación entre Kike Mayagoitia y Sergio Mori, donde este último dijo que el razonamiento de ella "no era el mejor".

El primero en ser salvado por el público fue Eleazar Gómez, quien en La Tentación había elegido ver un post viral relacionado con él. Le mostraron una publicación de X (antes Twitter) donde hacían referencia a un momento en que Eleazar y Manola gritaban "¡Vamos a hacerlo!", mientras Kim Shantal demostraba molestia.

Alfredo Adame fue el segundo granjero en regresar a La Granja VIP. Minutos antes, La Tentación que eligió fue una escena ocurrida dentro del reality; le mostraron un momento en que Manola se refirió a él como "cobarde" y dijo que "se las va a pagar".

César Doroteo se quedó al final junto a Manola, finalmente venciéndola en votos. Él también vio una escena ocurrida dentro del reality, donde Alfredo Adame declaraba a Sergio Mori su intención de subir a Teo a la lista de nominados.

En las semanas previas de La Granja VIP los eliminados fueron Carolina Ross, Sandra Itzel, Omahi y Jawy Méndez. Lola Cortés abandonó la competencia por voluntad propia, tomó la decisión para priorizar su salud mental.