¿Quién miente en La Granja VIP? Kim Shantal y La Bea desconfían de Sergio y Adame tras la nominación de Teo

Las cosas se están poniendo turbias en La Granja VIP y la última nominación encendió nuevas alarmas. Aunque los días transcurren con actividades cotidianas, algunos granjeros no bajan la guardia ni en los momentos más tranquilos. Teo, Kim Shantal y La Bea aprovecharon una pausa para analizar con lupa la forma en la que Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori actuaron justo antes del Viernes de Doble Traición.

¿Por qué desconfían de Sergio y Adame?

El motivo de sospecha se remonta a la decisión que tomó Alfredo al poner a Teo en la tabla de nominados. Según lo que platicaban Kim y La Bea, ambos sienten que hay versiones encontradas en torno a cómo se tomó esa decisión. Sergio afirma que no influyó, pero todo apunta a que pudo haber un acuerdo previo entre él y Adame. La pregunta que queda en el aire es si ¿están los dos jugando al “yo no fui” mientras se cubren entre sí?

Para Kim, la contradicción entre lo que dice uno y lo que responde el otro es lo que más llama la atención . Especialmente porque las conversaciones están grabadas y tarde o temprano podrían salir a la luz. Si alguien está mintiendo, no podrá sostenerlo mucho tiempo.

¿Teo fue blanco fácil para el Team Muro?

Durante la conversación, Teo compartió que siente que Adame lo eligió por considerarlo alguien fácil de eliminar. Sergio, por su parte, no tiene una relación cercana con él y tampoco parece haber mostrado mayor interés en defenderlo. Para Teo, eso solo confirma que ambos lo contemplaron como una opción cómoda para deshacerse de él .

En ese análisis, también se habló sobre el comportamiento de El Patrón y la forma diferente en que Adame y él contaron cómo fue a su regreso anterior. Las distintas versiones sobre quién fue el más votado para quedarse y quién estuvo más cerca de irse solo hicieron crecer la desconfianza entre los granjeros.

La tensión se acumula en cada charla privada y las alianzas, una vez rotas, parecen imposibles de restaurar. ¿Quién está diciendo la verdad y quién juega con ventaja?

