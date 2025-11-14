Kim Shantal cuenta FUERTE HISTORIA de ser víctima de la delincuencia en su niñez. “Una vez al mes se metían a robar a la casa”
Kim Shantal reveló cómo su familia fue víctima de la delincuencia cuando era niña, cómo la afectó el divorcio de sus padres y cómo nació su pánico a las aves.
En una dinámica de la pijamada que los granjeros tuvieron este jueves, Kim Shantal contó algunos detalles felices y tristes de su niñez. Entre estos últimos se encuentra la forma en que su familia fue víctima de la delincuencia, su TDAH y se divorciaron sus papás, de manera que se quedó sola con su madre.
