Estos son todos los cambios que ha tenido la bandera de México a lo largo de su historia
En este Día de la Bandera de México Alejandra Carvajal nos presenta la historia de esta así como los cambios que ha tenido.
Alejandra Carvajal nos lleva a través de una línea del tiempo para explicarnos los cambios que ha tenido la bandera de México; desde sus colores en diagonal, franjas verticales hasta incluso elementos como una corona. Sin embargo, fue en 1968 cuando se eligió el diseño que a la fecha mantiene. Por otro lado, el verde de la bandera significa esperanza, el blanco unidad y el rojo la sangre de las personas que lucharon por la nación.