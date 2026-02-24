Estos son todos los cambios que ha tenido la bandera de México a lo largo de su historia

Alejandra Carvajal nos lleva a través de una línea del tiempo para explicarnos los cambios que ha tenido la bandera de México; desde sus colores en diagonal, franjas verticales hasta incluso elementos como una corona. Sin embargo, fue en 1968 cuando se eligió el diseño que a la fecha mantiene. Por otro lado, el verde de la bandera significa esperanza, el blanco unidad y el rojo la sangre de las personas que lucharon por la nación.