Los mejores tacos de milanesa con queso gouda en CDMX

El chef Rahmar nos lleva a conocer los mejores tacos en Ciudad de México. Lo que los hace especiales es que le agregan queso gouda. Cuentan con una gran variedad; de milanesa, pollo, chistorra,arrachera, alambre y campechanos. Cada taco tiene un precio de $32 pesos mexicanos; o bien dos por sesenta pesos. Se encuentran disponibles de lunes a sábado en un horario de 11:00 am a 6:30pm.