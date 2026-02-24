inklusion logo Sitio accesible
Los mejores tacos de milanesa con queso gouda en CDMX

Más de cinco años preparando tacos de pollo, arrachera, alambre, con champiñones y campechanos.

El chef Rahmar nos lleva a conocer los mejores tacos en Ciudad de México. Lo que los hace especiales es que le agregan queso gouda. Cuentan con una gran variedad; de milanesa, pollo, chistorra,arrachera, alambre y campechanos. Cada taco tiene un precio de $32 pesos mexicanos; o bien dos por sesenta pesos. Se encuentran disponibles de lunes a sábado en un horario de 11:00 am a 6:30pm.

