La Bea HACE LLORAR a granjeros con la historia de su niñez. “Nuestra casa era un solo cuarto para los cuatro”
La Bea reveló detalles conmovedores de su infancia y adolescencia, incluyendo la condición de la piel con que vive desde los 12 años y el abandono de su padre.
En el “Vaca shower” de La Granja VIP, cada uno de los granjeros habló sobre su niñez y adolescencia. La Bea no pudo contener las lágrimas al contar su historia, desde que creció conviviendo con los animales que tenía su familia hasta el abandono de su padre y la condición de la piel que ha aprendido a abrazar con el tiempo.
