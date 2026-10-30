La Granja VIP tiene nuevos integrantes y esta vez llegaron para robarse las miradas de los participantes. Siete pequeños patitos se incorporaron a la vida de la granja, provocando emoción entre los famosos, quienes no ocultaron su entusiasmo al conocer a sus nuevos compañeros y descubrir que tendrán una responsabilidad más durante su estancia en el reality. La llegada de estos animalitos también representó una oportunidad para que los Granjeros aprendieran más sobre los cuidados que necesitan los patos, especialmente porque no todos requieren las mismas atenciones. Por ello, un especialista acudió para explicarles cómo deben alimentarlos, protegerlos y mantenerlos en buenas condiciones.

Los Granjeros aprenden cómo cuidar a los nuevos integrantes de La Granja VIP

Durante la explicación, el especialista compartió con los participantes las recomendaciones necesarias para atender tanto a los patos adultos como a los pequeños que acaban de llegar. Les hizo saber que los patitos bebés necesitan cuidados particulares, pues su tamaño y etapa de desarrollo los hacen más delicados que los ejemplares adultos.

¡La familia crece! Los Granjeros reciben a 7 tiernos patitos en La Granja VIP|La Granja VIP

Entre los aspectos que deben considerar se encuentran su alimentación, el acceso al agua, la higiene del espacio donde permanecen y las condiciones adecuadas para mantenerlos protegidos. También es importante prestar atención a su temperatura y evitar situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar. Los Granjeros escucharon con atención cada una de las indicaciones y aprovecharon la visita para resolver sus dudas. Su interés no solamente estuvo relacionado con conocer a los nuevos integrantes, sino también con aprender a hacerse responsables de ellos y garantizar que reciban los cuidados necesarios.

Siete patitos se suman a la vida de los Granjeros

¡La familia crece! Los Granjeros reciben a 7 tiernos patitos en La Granja VIP|La Granja VIP

La llegada de los siete pequeños animales provocó una reacción muy positiva entre los participantes, quienes se mostraron emocionados por tener nuevos integrantes a los cuales atender. Con esta incorporación, los famosos tendrán que organizarse para cumplir con otra responsabilidad dentro de la competencia: cuidar a los patitos y estar pendientes de sus necesidades. Así, los nuevos integrantes se suman a los animales que forman parte de La Granja VIP y ponen a prueba nuevamente la capacidad de los participantes para adaptarse a las tareas del campo. Ahora, además de sus actividades cotidianas, tendrán que demostrar qué tan buenos cuidadores pueden ser.