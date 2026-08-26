¿Quién es La Bebeshita, la undécima granjera de La Granja VIP Segunda Temporada y cuál será su rol en el reality?

Las cosas en La Granja VIP se ponen cada vez más emocionantes. Se acaba de confirmar que La Bebeshita, cuyo nombre real es Daniela Alexis Barceló Trillo, es oficialmente la Undecima Granjera de la Segunda Temporada del reality de TV Azteca. Su revelación ha llamado especialmente la atención debido a su personalidad espontánea, divertida y sin filtros, lo que promete una convivencia dentro de La Granja completamente distinta y emocionante. Ella ya sabe lo que es estar bajo la vigilancia de las cámaras 24/7 para un reality de televisión, lo que podría ser una ventaja para ella dentro de la competencia.

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¿Quién es La Bebeshita?

Daniela Alexis ganó popularidad gracias a “Enamorándonos”, programa de TV Azteca. Ella en un principio era una de las participantes que buscaba el amor, pero posteriormente se integró al panel de expertos. Su personalidad y su manera de hablar la convirtieron en uno de los rostros más reconocibles del programa. Con el tiempo logró causar un enorme impacto en las redes sociales, lo que le dio el estatus de influencer y creadora de contenido.

¿Cuál será el rol de La Bebeshita en La Granja VIP Segunda Temporada?

La Bebeshita llega a La Granja VIP Segunda Temporada como Granjera. Su papel será cumplir con las labores dentro de La Granja junto al resto de celebridades que igualmente forman parte del reality.

¿Quiénes están confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Hasta este momento, se confirmó a Mallezaa como Host Digital del programa. Además, Adal Ramones y Cristal Silva conducirán el programa. Los Granjeros ya confirmados que formarán parte de La Granja VIP Segunda Temporada:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avíles

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

La Bebeshita

Faltan muchas sorpresas y revelaciones de La Granja VIP Segunda Temporada. Además de descubrirlas en la programación de Azteca UNO, mira todas las actualizaciones y noticias en el sitio web oficial de Azteca UNO.