ÚLTIMA HORA: Revelan a la DÉCIMA GRANJERA que formará parte de La Granja VIP Segunda Temporada

Estamos muy emocionados, pues finalmente conocemos el nombre de la Décima Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada. Se trata de Mónica Escobedo, querida comediante, locutora y escritora mexicana que se ha desarrollado exitosamente en el mundo de la televisión. Su humor será parte clave del esperado reality de TV Azteca y, sin duda, ella trae grandes sorpresas bajo el brazo.

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¿Cómo fue la revelación de Mónica Escobedo, la Novena Granjera de La Granja VIP?

Este martes, durante la programación de Venga la Alegría, descubrimos quién será la décima Granjera en entrar al esperado reality de La Granja VIP. La noticia la dieron Kike Mayagoitia y Cristal Silva. Con el humor que la caracteriza, ella llegó al foro para compartir un poco de lo que tiene planeado y lo que espera vivir dentro del reality.

¿Quién es la Novena Granjera Revelada de La Granja VIP?

La comediante Mónica Escobedo está lista para inundar su La Granja VIP con su excelente humor. Ella está dispuesta a demostrarle al público lo alegre y carismática que es durante el reality. Una cosa que le emociona de este reality es salir de la rutina, convivir con los animales y vivir una experiencia completamente nueva y diferente.

Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada

Ya está más que confirmado que el domingo 6 de septiembre dará inicio La Granja VIP Segunda Temporada. Ese día podremos ver a los granjeros llegar al que será su nuevo hogar para desconectarse de su realidad y comenzar a trabajar en la naturaleza, rodeados de animales, haciendo trabajos de granja que nunca creímos que los veríamos hacer, como recolectar huevos de gallina, ordeñar vacas, limpiar establos y hasta cabalgar imponentes caballos.

¿Quiénes están confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Hasta este momento, se confirmó a Mallezaa como Host Digital del programa. Además, Adal Ramones y Cristal Silva conducirán el programa. Los Granjeros ya confirmados que formarán parte de La Granja VIP Segunda Temporada:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avíles

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Además, ya se nos han presentado los nombres de los críticos que formarán parte del reality esta temporada:



Flor Fubio

⁠Ferka

Rey Grupero

Linet Puente

Faltan muchas sorpresas y revelaciones de La Granja VIP Segunda Temporada. Además de descubrirlas en la programación de Azteca UNO, mira todas las actualizaciones y noticias en el sitio web oficial de Azteca UNO.