¡El becerrito de La Granja VIP está a punto de nacer y granjeros harán guardias! Lo que se sabe

Un nuevo nacimiento llenará de alegría el establo de La Granja VIP: Adal Ramones confirmó antes de desconectarse de la transmisión de este viernes que Jacinta, una de las vacas, está a punto de dar a luz y por ello deberán tomarse medidas especiales para que todo salga bien: ¡entérate!

¿Qué se sabe del nacimiento de un nuevo becerrito en La Granja VIP?

Poco antes de despedirse de la transmisión de este viernes que se saldó con la salvación de Manola Díez y con Jawy Méndez como uno de los nominados , Adal Ramones confirmó que, en efecto, la vaca Jacinta está a punto de dar a luz y por lo tanto los granjeros deberán hacer guardias toda la noche.

"Antes de despedirme les informo que nuestra vaca está a punto de tener a su becerrito, y por indicación del veterinario no puede quedarse sola durante la madrugada", explicó Adal.

Debido a esto, las guardias en el establo para estar al tanto de lo que le pase a Jacinta serán de las siguiente forma: "A partir de esta noche, deberán organizar guardias nocturnas de 12:00 a 4:00 de la mañana en duplas: la primera dupla cubrirá el turno de 12:00 a 02:00 y la segunda estará de 02:00 a 04:00", indicó Adal Ramones.

La responsabilidad de asignar los horarios y las parejas de granjeros recaerá en Sergio Mayer Mori, el Capataz semanal... ¡de momento es tiempo de festejar, y las celebridades vaya que gozaron con una rica cena con temática de casino en la que comieron y se relajaron!

