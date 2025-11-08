Chispas entre Jawy Méndez y Eleazar Gómez tras la traición en La Granja VIP: “Voy a volver”

Jawy Méndez no soportó la traición de Eleazar Gómez dada a conocer este viernes 07 de noviembre en La Granja VIP y le dijo de todo luego de la Gala... ¡a decir del conductor, el juego ya comenzó y no hay vuelta atrás! Revive su impactante encontronazo captado en vivo.

¿Qué pasó entre Jawy Méndez y Eleazar Gómez en La Granja VIP?

En medio del clima de tensión, incomodidad y la alegría de Manola Díez que fue la salvada de esta noche, Jawy Méndez de inmediato se lanzó contra Eleazar Gómez y le lanzó unas agrias palabras que a muchos fans les sonó a amenaza.

"Desde hoy empieza el juego para ti, no vas a durar mucho, te lo prometo, mi gente está aquí, voy a volver y te agarras, papá... y no, no es amenaza (...) y tus miraditas así conmigo no van", aclaró Jawy Méndez bastante alterado.

Eleazar Gómez intentó explicar que todo se trató de una estrategia, pero sus argumentos no resultaron ser tan convincentes: "A mí tus amenazas me dan igual, yo estoy en un juego y tómatelo como quieras", explicó en un frente a frente que por unos segundos amenazó con escalar a algo más serio.

Con la jugada de Eleazar y con un panel de nominados en el que hay 3 hombres y una mujer, Jawy Méndez se dedicó desde el primer momento a pedir votos para salvarlo, ¿sobrevivirá una semana más?

