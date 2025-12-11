¡Puro poder! La Bea revela la lección MÁS EMOTIVA que aprendió de sus fans en La Granja VIP

La Bea tuvo un momento de reflexión en la cocina de La Granja VIP y confesó cómo fue que su fandom la ayudó a superar la inseguridad y el autosabotaje, dos fantasmas que la persiguieron al inicio de la competencia: ¡gracias a los votos ella pudo avanzar semana a semana!

¿Qué lección valiosa aprendió La Bea con sus fans de La Granja VIP?

Mientras lavaba algunos trastes, La Bea se sinceró ante las cámaras 24/7 y reveló que la experiencia de La Granja VIP fue muy buena para ella porque aprendió a confiar en sí misma y en su carisma... ¡se vienen cosas grandes para la standupera, o al menos esa es su ilusión!

"Sea cual sea el día que me toque subir (a la placa de nominados) cuento con ustedes, cuento con su apoyo y les agradezco (…) a pesar de que pues muchas veces sí debo trabajar más el creer en mí misma, sé que soy buena, pero el autosabotaje es muy c4br0n y sí me ha pasado eso, pero esta semana que ustedes me regresaron me dieron esa confianza de seguir y de tener siempre presente que por algo estoy aquí", declaró La Bea en el fregadero.

Para la comediante, la primera semana que estuvo nominada tuvo mucha desconfianza al enfrentarse a verdaderos pesos pesados del entretenimiento como Alfredo Adame , y por ello sentir el peso de su fandom fue una verdadera sorpresa para ella y el impulso que tanta falta le hacía.

Ahora, perfilada como una de las favoritas para llegar a la final y con una nueva legión de nuevos fans que la esperan con ansias afuera de La Granja VIP, La Bea confesó que su sueño más grande es tener más presencia en YouTube que le dé la oportunidad de presentarse en escenarios más grandes.

"Yo vine con la idea de que cuando salga de La Granja VIP quiero meterme a mi canal de YouTube y ver que ese show especial que hice con mucho amor tenga millones de vistas, quiero que cuando anuncie fechas vayan a verme, a reírse a divertirse... ese es uno de mis objetivos", detalló.

¿Crees que La Bea logre llegar a la Final de La Granja VIP junto con el Team Cacaraqueo ? ¡El panorama suena duro con el Muro cada vez más consolidado, pero no imposible! No te pierdas las últimas semanas de la competencia.

