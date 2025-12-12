¿Hay rencor por la salvación de Teo en La Granja VIP? ¡Kim Shantal aclara especulaciones!

Teo resultó beneficiado en La Granja VIP por el poder del Huevo Dorado y por una decisión de Sergio Mayer Mori que fue tachada como polémica debido a que prefirió ayudar al influencer en lugar de a Kim Shantal, considerada la "mente maestra" del Team Cacaraqueo... ¿hubo un rencor en contra del músico?

¿Kim Shantal está molesta con Sergio Mayer Mori en La Granja VIP?

En su primer enlace con los granjeros previo al Duelo de Salvación, Adal Ramones no se aguantó las ganas de preguntarle a Kim Shantal si le tenía rencor a Sergio Mayer Mori por salvar a Teo de la eliminación... ¡y esto fue lo que respondió la influencer!

"Pues está bien, justo el argumento que (Sergio) dio me gustó, me pareció que como la vez pasada lo había metido de último momento pues quiso reponer eso", explicó "Kimsha".

La influencer sabe muy bien que el juego de La Granja VIP se pone cada vez más intenso y que aún queda la Traición, pero aún así se mostró feliz porque el Team Cacaraqueo está unido.

"Está bien: a eso venimos, a jugar, y más allá del juego y la estrategia me pone muy feliz el que volvamos a estar bien", explicó Kim.

Teo aún no puede respirar tranquilo porque todavía podría subir al cuadro de nominados en el Viernes de Traición, pero sin duda estos días de respiro desataron toda clase de comentarios... ¿el Team Cacaraqueo resistirá hasta el final?

