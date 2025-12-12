Teo está cada vez más nervioso... ¡no quiere salir en la semana 9 de La Granja VIP!

César Doroteo logró avanzar hasta la semana 9 de La Granja VIP gracias a su talento para competir en los Duelos y al enorme apoyo que le ha dado su fandom; ahora, con el panorama tan difícil y el Team Cacaraqueo cada vez más cercado, el granjero reconoció que no le gustaría ser eliminado justo antes de la Gran Final... ¡le costó mucho trabajo llegar a donde está!

¿Por qué César Doroteo no quiere ser eliminado en la semana 9 de La Granja VIP?

César Doroteo se salvó de la nominación, al menos de momento, gracias al poder del Huevo Dorado y a la decisión de Sergio Mayer Mori que lo sacó de la tabla de nominados... sin embargo, Adal Ramones fue muy claro: ¡aún queda la temible Traición y Teo no es inmune a ella!

Con la Final de La Granja VIP tan cerca y tantas estrategias armadas por el Muro para derrumbar al Team Cacaraqueo, Teo aprovechó una de las cámaras 24/7 de La Granja VIP para reconocer que está muy nervioso ante la posibilidad de volver a ser nominado.

"Ay no, qué flojera irte a una semana, la verdad. Todavía la semana pasada que estuve nominado dije 'bueno, si me voy esta estamos cool'. Esta, particularmente esta semana sí sería de... '¡no manches!', un ratito, pues... una semana", reflexionó el influencer.

En caso de que Teo sea traicionado en la Gala de este viernes 12 de diciembre, las posibilidades de obtener los votos suficientes se disminuyen bastante; sin embargo, el granjero ya rompió la llamada "Maldición del Viernes" en el pasado gracias al apoyo de su fandom, así que todo puede ocurrir... ¡las cosas se pondrán súper intensas en La Granja VIP!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: