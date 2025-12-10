La Bea revela el PODEROSO significado de su anillo de compromiso y cómo la ayudó en La Granja VIP.

La Bea se reencontró con su anillo de compromiso luego de una intensa búsqueda que se alargó durante todo el fin de semana y que culminó este martes 09 de diciembre por la mañana, cuando la joya apareció en la secadora de La Granja VIP... ¿pero por qué este objeto es tan especial para la standupera?

¿Qué significado le da La Bea a su anillo de compromiso?

Para La Bea, encontrar su anillo de compromiso fue muy especial porque, de acuerdo con lo que le contó a "El Patrón" en el gimnasio de La Granja VIP , esta joya es un amuleto de amor que le transmite puras buenas vibras.

"Yo lo quiero ver de forma que todo el tiempo que lo traigo pues me limpió energéticamente, porque yo lo traigo como amuleto como buena suerte y de amor, y quiero pensar que hasta se lavó de las malas energías, las malas vibras, y ya está listo para cargarme de nuevo", explicó la joven.

Por otro lado, La Bea reafirmó que fue una verdadera suerte encontrar su anillo en la secadora ya que cuando un objeto pequeño se pierde en estos aparatos es muy difícil recuperarlo, ¿habrá sido un mensaje positivo para ella este acontecimiento?

Con la Final de La Granja VIP tan cerca , La Bea es una de las grandes favoritas para estar entre los finalistas de la competencia y, por ello, contar con la energía de amor y las buenas vibras de su anillo especial es tan importante... ¿crees que se lleve el primer lugar de la competencia?

