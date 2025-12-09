¡Ya apareció! La Bea encuentra su anillo de compromiso al interior de La Granja VIP

Una de las situaciones más tristes que se ha presentado a lo largo de la recta final de La Granja VIP fue el extravío del anillo de compromiso de La Bea, ya que la comediante afirmó que lo había perdido en algún momento de la fiesta con carne asada del pasado viernes; sin embargo, esta mañana le compartió buenas noticias a sus compañeros, pues finalmente encontró el preciado objeto.

¿Dónde estaba el anillo?

Luego de valerse de la ayuda de algunos de sus compañeros para hacer una exhaustiva búsqueda en días pasados sin resultados positivos, La Bea le dijo esta mañana a Sergio Mayer Mori , César Doroteo, Alfredo Adame y 'El Patrón' Alberto el Río que finalmente había encontrado su anillo en la secadora.

Tras afirmar que la situación se dio de manera espontánea al sacar ropa en la madrugada y que le había compartido lo ocurrido a su aliada Kim Shantal, la comediante aprovechó las cámaras del baño para mandar un mensaje a quienes seguían la transmisión 24/7 del reality show con el fin de compartir su felicidad y darle las buenas noticias a su prometido, Isra, al cual le dijo que cada vez falta menos tiempo para volverlo a ver.

Cabe apuntar que algunos de los granjeros recordaron, a manera de broma, que incluso Adal Ramones se dijo abierto a cooperar económicamente para comprarle otro anillo a La Bea.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los granjeros elegidos por el público para disputar el segundo Duelo de la semana, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y Serio Mayer Mori, y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

