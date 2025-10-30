Omahi le reitera a Jawy Méndez que no se ve en la final de La Granja VIP: ¿lo venció la presión?

Omahi, quien este martes le confesó a Fabiola Campomanes que él no planeaba durar mucho en La Granja VIP , le reiteró a Jawy Méndez en la cocina que, en efecto, él no se ve en la final del reality a pesar de que su fandom sí quisiera verlo como el triunfador.

¿Por qué Omahi no se ve en la final de La Granja VIP?

Omahi, quien en los últimos días se convirtió en uno de los granjeros más criticados de la competencia debido a que se niega a levantarse temprano y a trabajar como los otros peones , aceptó ante Jawy Méndez que un mes o máximo un mes y una semana es el plazo que él planea estar en la competencia de La Granja VIP.

El creador de contenido no confirmó de forma directa que se siente presionado o aburrido por las actividades del reality, aunque sí aceptó que para su debut en este formato 24/7 está bien participar por sólo unas semanas y no alargar su estancia a pesar de que hasta ahora su estrategia es relativamente buena.

"No voy a durar los dos meses y medio, por decisión propia (…) o sea, yo digo que un mes o un mes una semana es máximo, a lo mejor no fuiste favorito pero es tu primer reality… o sea, creo que es una buena entrada para esta clase de formato", reconoció.

Jawy, quien ya es todo un experto en este tipo de programas de televisión, apoyó el modo de pensar de su amigo ya que, en efecto, La Granja VIP es el primer reality show 24/7 de Omahi… ¡pero claro, todo puede cambiar en cuestión de días ya que nada está escrito en el corral!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: