Advertencia para Omahi: ¡Adal Ramones le recordó que no puede pasarse de listo en La Granja VIP!

Omahi se las ingenió para bañarse con agua caliente a pesar de ser peón de La Granja VIP y de que todos sus compañeros se sacrificaron... ¡todo el mundo se dio cuenta de su diablura y Adal Ramones lo regañó muy fuerte en la Gala de este Martes de Nominación!

¿Cómo reaccionó Omahi al llamado de atención de Adal Ramones?

Por primera vez desde que entró al reality, a Omahi le tocó ser peón, un rol que desde un principio le desagradó: ¡se niega a trabajar y como si esto fuera poco se negó a someterse a las incomodidades que esto implica!

La "gota que derramó el vaso" llegó la mañana de este martes, cuando Omahi quiso pasarse de listo en La Granja VIP e instaló una manguera para bañarse con agua caliente sin importarle que los otros peones sí se bañaron con agua helada, algo que no pasó desapercibido para nadie.

Omahi colocó una manguera desde el granero hasta el baño para ducharse con agua caliente.



Sin embargo, según las reglas de #LaGranjaVIP, todos deben pedalear una bicicleta estática para activar el calentador y obtener agua caliente. Sí, #Omahi rompió la regla: evitó el esfuerzo… pic.twitter.com/KBpHejYi9c — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) October 29, 2025

Adal Ramones fue contundente y le advirtió a Omahi en la Gala de este martes que, si vuelve a hacer algo parecido, le van a imponer una sanción muy dura... ¡el influencer quiso justificarse diciendo que eso "no estaba en el reglamento", pero Adal le cerró la boca con un sólo comentario!

"Te voy a decir algo: estás viendo a tus compañeros... mujeres, hombres también, que no repararon en bañarse con agua fría. Por lógica, si tú ves eso, sabes que lo que te corresponde a ti por ser peón es eso", advirtió el conductor.

A pesar de que Omahi se disculpó y aseguró que esto no volverá a pasar, su conducta despertó la molestia en el panel de críticos que lo tacharon de flojo ¡y cínico!

"Es descarado, es sinvergüenza, me gustaría regresarme a lo de la manguera porque es un cínico", estalló Flor Rubio sobre este incidente y la pereza que Omahi ha demostrado en el reality.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: