TV Azteca y Disney+ se unen para transmitir el 24/7 de La Granja VIP: ¿qué incluye la experiencia?
TV Azteca y Disney+ se unen para transmitir el 24/7 de La Granja VIP
TV Azteca confirmó de forma oficial su alianza con Disney+, una de las plataformas de streaming más importantes a nivel internacional, para las esperadas transmisiones 24/7 de La Granja VIP, reality show que llegará a México en sólo 4 días.
¿Qué incluye la experiencia de la Granja VIP con Disney+ y TV Azteca?
A través de sus redes sociales, La Granja VIP y TV Azteca publicaron un comunicado para anunciar de forma oficial su alianza con Disney+, una de las plataformas de streaming con mayor número de suscriptores en México y que es reconocida por su calidad de audio e imagen.
“Nos enorgullece anunciar nuestra alianza con Disney+, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, para transmitir EN VIVO y SIN INTERRUPCIONES La Granja VIP”, se lee en el boletín posteado este martes 07 de octubre del 2025.
De acuerdo con TV Azteca, esta alianza con Disney+ marcará un antes y un después en el entretenimiento mexicano debido a que, gracias a este importante acuerdo, los fans de La Granja VIP podrán disfrutar de la transmisión 24/7 con acceso exclusivo a todo lo que pase al interior de la granja.
Desde las tareas diarias y los momentos de descanso hasta las nominaciones, los retos y las galas, Disney+ le ofrecerá una experiencia inmersiva a los fans de La Granja VIP que, desde ya, comenzaron a apoyar a su celebridad favorita a través de redes sociales.
“Esta colaboración representa un paso clave en la evolución de los contenidos digitales en español al integrar televisión abierta y plataformas de streaming en una experiencia totalmente inmersiva”, celebró TV Azteca.
¿Quiénes son los 11 granjeros confirmados hasta ahora para La Granja VIP?
Hasta ahora, los 11 nombres que han sido confirmados como parte del elenco de La Granja VIP son:
- Alfredo Adame
- Jawy Méndez
- Kim Shantal
- Sandra Itzel
- Alberto del Río “El Patrón”
- César Doroteo “Teo”
- Manola Díez
- Kike Mayagoitia
- Carolina Ross
- Lis Vega
- Omahi
¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?
La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo que llegarán con la mejor calidad de imagen y sonido a Disney+!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN