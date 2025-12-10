¡Puros pretextos! Teo falló como “gymbro” y “El Patrón” se lo recordó de la forma más curiosa

César Doroteo tuvo muchos logros y aventuras en La Granja VIP , pero sí quedó a deber en su compromiso con la vida fitness: ¡a pesar de que le prometió a "El Patrón" que se uniría a su equipo de los "gymbros" esto nunca pasó por una serie de motivos que Teo reveló este martes 09 de diciembre!

¿Por qué Teo nunca pudo ser un "gymbro" en La Granja VIP?

César Doroteo y Alberto del Río "El Patrón", quienes forman parte del popular Team Cacaraqueo de La Granja VIP , disfrutaron de un rato de chismecito en una de las recámaras en el que pronto surgió el tema de la vida fitness de Teo que ¡se quedó a medias!

"Aquí mi Theodore me dijo que iba a ser mi 'gym partner' y ahí está...", recriminó "El Patrón", quien le echó en cara al influencer su falta de compromiso a la hora de entrenar... ¡Teo intentó escudarse en el peonaje y las guardias, pero ni eso le sirvió!

"Pero luego me mandaron al peonaje, y luego ya no existe el peonaje... y esta semana me ha tocado hacer guardias... bueno, mañana no hay nada", dijo Teo completamente acorralado por "El Patrón", quien no dejó de entrenar a pesar de que también fue peón, las guardias y su intenso trabajo como capataz .

Hasta ahora, sólo Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y "El Patrón" utilizan las instalaciones del gimnasio para entrenarse todos los días de forma intensiva... ¡antes de su eliminación, Omahi y también Kike Mayagoitia eran todos unos "gymbros" que chismeaban mientras le entraban duro al ejercicio!

Con la Final de La Granja VIP cada vez más cerca, tal vez Teo sí nos quede a deber con sus propósitos de una vida fitness... ¡pero eso sí, su carisma y los momentos divertidos que pasó con el Team Cacaraqueo se quedan para siempre!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: